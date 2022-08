Im Kaiser-Wilhelm-Koog an der Elbmündung, einem der windreichsten Gebiete Deutschlands, ging am 24. August 1987 der erste deutsche Windpark ans Stromnetz. Der Start erfolgte mit 30 Windenergieanlagen und 1000 Kilowatt Leistung. Der Windpark war in drei Reihen auf einer Fläche von rund 21 Hektar aufgestellt, was einer Fläche von etwa 14 Fußballfeldern entspricht.

