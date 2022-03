Zukunft des Aldi-Areals

Ketsch. Der Gemeinderat trifft sich zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung an diesem Montag, 21. März, um 18.30 in der Rheinhalle. Zunächst steht das Ausscheiden von Gemeinderat Dieter Mummert aus dem Ratsgremium an. Danach widmet sich das Gremium der Bekämpfung der Asiatischen Tigermücke.

Weiter geht es mit dem Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Oftersheimer Heuweg-Erweiterung“ – gemeint ist das bisherige Aldi-Areal, das künftig von John Deere genutzt werden könnte. Für den Anbau der „Alten Schule“ sollen dann noch die Aufträge für die Wärmeversorgungsanlagen und Wasseranlagen vergeben werden.

Keine 3G-Regel mehr für Besucher

Entsprechend den Regelungen der Corona-Verordnung des Landes besteht für die Besucher der Sitzung durchgehend – das heißt auch auf deren Plätzen – Maskenpflicht. Ein Test-, Impf- oder Genesenennachweis (3G-Regel) ist jedoch nicht mehr zu erbringen. zg

