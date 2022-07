50 Protestanten in Neulußheim feiern das Jubiläum ihrer Konfirmation

Neulußheim. „Etwas Gutes zugesprochen zu bekommen in einer Zeit, die für viele herausfordernd ist“ – das ist für Pfarrerin Katharina Garben der Kern der Jubelkonfirmation. In der evangelischen Kirchengemeinde Neulußheim haben am Wochenende über 50 Protestanten das Jubiläum ihrer Konfirmation gefeiert. Dabei musste man nicht zwingend aus dem Ort kommen.

65 Jahre liegt die Konfirmation für diese Gruppe zurück, weshalb sie als eiserne bezeichnet wird. © Wolfgang Schwindtner

In vier separaten Gottesdiensten wurde die Jubelkonfirmation gefeiert. Entstanden ist diese Aufsplittung wegen der Corona-Pandemie. „Diese individualisierte Form des Gottesdienstes hat aber auch Vorteile“, erläutert Pfarrerin Katharina Garben. So könne man zum Beispiel genauer auf die einzelnen Personengruppen eingehen.

Organist Gerhard Müller etwa spielte zum Eingang ein Medley von Liedern aus den Jahren, in denen die Jubilare jeweils konfirmiert wurden. Abordnungen des Kirchenchors bereicherte die Gottesdienste mit modernen und traditionellen Liedern.

Spannendes Erlebnis

Eine silberne Konfirmation (25 Jahre), zwölf goldene (50 Jahre), 13 diamantene (60 Jahre), 16 eiserne (65 Jahre), fünf Gnadenkonfirmationen (70 Jahre), eine kronjuwelene Konfirmation (75 Jahre) und zwei eichene Konfirmationen (80 Jahre) wurden am Wochenende gefeiert. „Als Kirche haben wir dabei die Chance, das zu tun, was wir am besten können: Den Segen Gottes weitergeben und Gemeinschaft ermöglichen“, sagte Katharina Garben. Anmelden dazu konnten sich alle, die ihr Jubiläum der Volljährigkeit im kirchlichen Sinn in Neulußheim feiern wollten. So gab es auch Jubilare, die extra aus Speyer und Mannheim anreisten.

Silberne und goldene Konfirmanden, 25 und 50 Jahre, sind auf diesem Bild vereint. © Wolfgang Schwindtner

Auch für die Kirchengemeinde ist die Jubelkonfirmation ein spannendes Erlebnis. „Man bleibt mit all den Leuten in Kontakt. Und man erlebt, wie sich die Konfirmation und die Konfirmationszeit im Lauf der Jahrzehnte verändert hat“, erläutert Katharina Garben.

Ein gutes Dutzend Konfirmanden erinnerten sich an ihr Fest vor 60 Jahren, die diamantene Einsegnung. © Wolfgang Schwindtner

Die Gelegenheit, in Erinnerungen zu schwelgen und zum gegenseitigen Austausch gab es nach den Gottesdiensten jeweils beim Empfang im evangelischen Gemeindehaus Neulußheim, wo das Team der Aktion „Gemeinsam statt einsam“ die Jubilare bewirtete.