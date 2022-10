Abschied von der Kerwe

Neulußheim. Viele Mitglieder begrüßte die Vorsitzende des Heimatvereins, Brigitte Koch-Brömmer, zur diesjährigen Hauptversammlung in der Turnhalle am Messplatz. Pandemiebedingt, so Koch-Brömmer, fanden im Geschäftsjahr 2021 weder Vorstandssitzungen noch Veranstaltungen des Vereins statt.

Herausragend im Vereinsjahr 2021/22 war lediglich der Umzug des Museums für Ortsgeschichte sowie des Archivs. Neue Wirkungsstätte wird die Alte Schule in der St. Leoner Straße sein. Durch den Umzug wurde für die vielen kulturellen Veranstaltungen der Gemeinde ein wichtiger Platz im Alten Bahnhof geschaffen. Ein Vorteil dabei ist für den Heimatverein die feuersichere Verwahrung der wertvollen historischen Akten und Karten im Archiv des ehemaligen Grundbuchamtes.

Luftballonwettbewerb bleibt

Vorstand und Geehrte Vorsitzende Brigitte Koch-Brömmer, Stellvertreter Martin Braun, Schriftführerin Jutta Ballreich, Hauptkassier Sigrid Beck. Beisitzer sind Manfred Bühler, Dr. Karl-Heinz Haar, Gisela Jahn, Margit Krauß, Hanspeter Rausch, Christina Schmitz, Johanna Schwindt, Dieter Villhauer, Dr. Ralf Wagner und Ingeborg Bamberg gewählt. Kassenprüfer sind Leo Hölzel und Heinz Kuppinger. Ehrungen: Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Martha Klein, Waltraud van Roemhold, Margit Krauß und Hans Niedermayer geehrt. gj

Weiter erklärte die Vorsitzende, dass der Heimatverein die 35-jährige Kerwe-Tradition auf dem Rummelplatz beenden wird. „Diese versuchen wir an einen hiesigen Verein zu übertragen. Mit dem Luftballon-Wettbewerb, dessen Erlös Jugendlichen in Neulußheim zugutekommen wird, werden wir jedoch weiterhin präsent sein. Ich bedanke mich bei allen Vorstandsmitgliedern für ihre jahrzehntelange gute und erfolgreiche Mitarbeit“, endete Koch-Brömmer.

Für den Arbeitskreis „Kultur“ sprach Dr. Ralf Wagner aus Anlass des 100. Todestages von Luise von Baden über eine Exkursion im kommenden Jahr zu ihrer Grabstätte in Linkenheim an. Luise von Baden war einst Wohltäterin speziell für Neulußheim. Sie hat finanziell großzügig die „Kinder-Bewahranstalt“ unterstützt. Hanspeter Rausch vom Arbeitskreis „Museum“ berichtete, dass der Umzug in die Alte Schule, bis auf ein paar Kleinigkeiten, zu 90 Prozent vollzogen sei.

Zügig war die Abfolge der einzelnen Tagesordnungspunkte, wie der Kassenbericht von Sigrid Beck und Kassenprüfbericht der Kassenprüfer Leo Hölzel und Heinz Kuppinger. Bürgermeisterstellvertreter Heinz Kuppinger und Heidi Roß bildeten einen Wahlausschuss für die fälligen Neuwahlen. Der bisherige Vorstand bleibt für die nächsten zwei Jahre im Amt, neu dazu kommt Ingeborg Bamberg.

Vorsitzende Koch-Brömmer ging anschließend zum gemütlichen Teil, den Ehrungen, über. Mit launigen Worten ehrte die Vorsitzende für 25-jährige Mitgliedschaft Margit Krauß für ihren Einsatz als ehemalige Schriftführerin und derzeit Geburtstags-„Botin“. Manfred Bühler ist seit 26 Jahren Vorstandsmitglied, wovon er 18 Jahre lang das Amt des Hauptkassiers innehatte und ist bis dato für die Mitgliederverwaltung verantwortlich.

Gisela Jahn wurde für ihre 26-jährige Vorstands- und Pressearbeit bis heute, ihre jahrelangen Geburtstagsbesuche, besonders aber für die federführende Herausgabe des Buches „Fotografischer Spaziergang durch Vergangenheit und Gegenwart“ geehrt. Die Vorsitzende dankte allen Geehrten mit einem Blumengebinde und einem Gutschein für ihre Arbeit und Einsätze.

Überraschung für die „Chefin“

Überrascht hat der zweite Vorsitzende Martin Braun seine „Chefin“ Brigitte Koch-Brömmer mit einer ganz besonderen Laudatio für ihre 32-jährige Mitgliedschaft und mehr als 25 Jahre Vorsitz beim Heimatverein. Er würdigte ihre Verdienste unter anderem als Buchautorin, für diverse Ausstellungen, die vielen kulturellen Veranstaltungen und ihren stetigen Einsatz für den Verein. „Überhaupt hast du den Verein inhaltlich vorangebracht und maßgeblich mitgeprägt.“ Martin Braun bedankte sich bei ihr auch „für deine ruhige und ausgleichende Art“.