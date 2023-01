Bücherschrank in Neulußheim ist kein Container für Altpapier

Neulußheim.

Tatort Bücherschrank beim Bürgerbüro in Neulußheim: Irgendein Zeitgenosse hat seine vielen Uraltbücher entsorgt, stellen die Betreuer der Entleihstelle fest.

Gegenüber den Menschen, die ein, zwei Bücher bringen und einsortieren und sich im Gegenzug ein Buch mitnehmen, sei dies eine bodenlose Frechheit, so die Betreuer.

Wer Uraltbücher in größerem Umfang entsorgen will, könne sie monatlich zum Messplatz in Neulußheim bringen. Dort stünden fleißige Helfer parat, die sogar helfen, die Bücher oder Zeitschriften aus dem Auto zu heben. An diesem Samstag, 28. Januar, besteht wieder die Möglichkeit. Aber Bücher im Bücherschrank entsorgen – das sei kein gutes Benehmen und ist für die Betreuer ein No-Go.