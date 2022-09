CDU radelt zu Brennpunkten in Neulußheim

Neulußheim. Zu einer an kommunalpolitischen Brennpunkten orientierten Fahrradtour lädt der CDU-Gemeindeverband Neulußheim alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am heutigen Montag, 19. September, ein. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr bei der Total-Tankstelle in der Altlußheimer Straße.

CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Birkenmaier erklärt: „Uns liegt es am Herzen, die Bevölkerung mitzunehmen, uns selbst ein Bild vor Ort zu machen und insbesondere mit Anwohnerinnen und Anwohnern in einen Dialog zu treten. Auf unserer Route liegen unter anderem die Hockenheimer und die Waghäuseler Straße, die neue Kultur- und Sporthalle in der Kornstraße, die neue Ortsmitte und der Bahnhof.“

Gerne nehmen die Christdemokraten Anliegen mit auf und legen an entsprechender Stelle einen Stopp ein. Hinweise, Ideen und Wünsche nimmt per E-Mail CDU-Vorsitzender Andreas Sturm (andreas.sturm@cdu-neulussheim.de) entgegen, um telefonische Anmeldung bittet die CDU unter der Nummer 06205/9 79 95 34.