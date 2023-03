Claudia Piorr verlässt WfN-Fraktion im Neulußheimer Gemeinderat

Neulußheim. Mit sofortiger Wirkung verlässt Gemeinderätin Claudia Piorr die Fraktion von „Wir für Neulußheim“ (WfN) und arbeitet als fraktionsloses Mitglied im Gemeinderat mit. Bei der vergangenen Kommunalwahlen im Jahr 2019 wurde Claudia Piorr zusammen mit Ingeborg Bamberg für die Liste WfN in den Rat gewählt. Kurz vorher hatten Piorr und Bamberg den Verein WfN gegründet. Die damals fraktionslose Bamberg wurde Fraktionsvorsitzende des neuen Wählerbündnisses.

Diplom-Chemikerin Piorr leitet ihr Labor in Neulußheim und ist zweite Vorsitzende beim Gewerbeverein. „Ich bin gerne in der Kommunalpolitik, um zum Wohle meiner Heimatgemeinde konstruktive Arbeit im Gemeinderat zu leisten, das funktioniert in dieser Konstellation aber nicht mehr“, betont Piorr in einer Pressemitteilung.

„Es sollte überhaupt kein Problem sein, wenn man in einer Fraktion verschieden abstimmt, das Problem ist meistens der Umgang damit“, erklärt Piorr den Grund für ihr Ausscheiden weiter. Den Rat ganz zu verlassen, kommt für Piorr indes nicht infrage. „Die Leute haben mich gewählt, weil sie wissen, dass ich offen sage, was ich denke und diese werde ich nicht enttäuschen“, so Piorr, der die Arbeit im Gemeinderat große Freude bereite.

Dass die Zusammenarbeit nicht wie erhofft funktioniert habe, bedauert Piorr besonders mit Blick auf den Verein, den sie damals mitbegründet hat und der sich nicht wie gewünscht entwickelt habe.

Wie es nun weitergehe, weis Piorr noch nicht, die Entscheidung, sich von WfN zu trennen, sei ihr nicht leicht gefallen und habe viel Kraft gekostet, stellt sie am Ende ihrer Pressemitteilung fest.