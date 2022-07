Fraktion "Wir für Neulußheim" tagt öffentlich

Neulußheim. Die Gemeinderatsfraktion „Wir für Neulußheim“ lädt zur offenen Fraktionssitzung ein. Besprochen werden Tagesordnungspunkte der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 21. Juli, die über die Homepage der Gemeinde im Ratsinformationssystem abrufbar sind.

Die Sitzung findet am Dienstag, 19. Juli, 19 Uhr, im Besprechungszimmer im Haus der Feuerwehr statt. Neben der Jahresrechnung 2021 und der Verlängerung der Betreuungszeiten an der Lußhardt-Schule steht auch der Neubau eines Schulgebäudes der Markusschule auf der Tagesordnung, für den ein Teil des Alten Schulhofes abgetrennt und an die Markusschule vergeben werden soll.

Aus organisatorischen Gründen freut sich Gemeinderätin Ingeborg Bamberg per E-Mail an die Adresse ingebamberg@t-online.de oder telefonisch unter 0172/162 14 20 über eine Anmeldung.