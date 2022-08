Neulußheim. Zu einem Überraschungsevent am Ende der Sommerferien lädt der Kinder- und Jugendtreff Point zusammen mit dem Verein für kommunale Kinder- und Jugendarbeit Neulußheim am Samstag, 10. September, zwischen 14 und 20 Uhr ein. Beim „Family Day“ auf dem Alten Schulhof, St. Leoner Straße, veranstalten der Jugendtreff und Trägerverein ein Familienfest, zu dem alle willkommen sind.

Geplant sind verschiedene Spielstationen, bei denen Jung und Alt gleichermaßen auf ihre Kosten kommen können. Gemeinsam mit verschiedenen örtlichen Vereinen und Institutionen wird es ein gemütliches Beisammensein mit Spiel und Spaß für die ganze Familie geben.

Vereine sind mit am Start

Mit am Start ist der SC Olympia, der auf einem Spielfeld die Möglichkeit bietet, ein kleines DFB-Abzeichen zu machen. Die Freiwillige Feuerwehr ist mit einer Ziel- und Spritz-Station vor Ort, bei der es darum geht, die Fertigkeit an echten Feuerwehrschläuchen unter Beweis zu stellen. Nicht zuletzt wird der Tennisverein Lußheim die Veranstaltung begleiten, der einen Geschicklichkeitsparcours aufbaut.

Der Point hat an diesem Tag seine Räumlichkeiten für alle geöffnet und bietet darüber hinaus verschiedene Spiele für draußen und ein Kinderschminken an. Für Essen und Trinken am Imbissstand des Trägervereins und die durch den Landfrauenverein gespendeten Kuchentheke, ist reichlich gesorgt.

Am Abend, zwischen 18 und 20 Uhr, freuen sich die Organisatoren die Band „Get Laid“ als Special Guest begrüßen zu dürfen. zg