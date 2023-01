Haushalt in Neulußheim: Ein wenig Spielraum für Investitionen

Die Verabschiedung des Haushaltes steht im Mittelpunkt der Ratssitzung am Donnerstag, 2. Februar, 19 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses. Ein Zahlenwerk, das vor gut zwei Monaten von Neulußheims Bürgermeister Gunther Hoffmann eingebracht wurde und das im Rat anlass zur Freude bot (wir berichteten am 10. Dezember): Der Ergebnishaushalt soll mit einem Plus von 1,1 Millionen Euro schließen, die

...