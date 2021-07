Hier kommen Sportler und Bastler zum Zug

Neulußheim. Die Erinnerung an die Mund-Nase-Maske, die immer dabei sein muss, zeigt: Es ist noch nicht ein Ferienspaß-Programm wie in den vergangenen Jahren. Doch die Gemeinde sowie Vereine und Parteien aus Neulußheim und teilweise auch Altlußheim sorgen dafür, dass die Sommerferien nicht unter dem Stern der Langeweile stehen. Wer sich noch nicht angemeldet hat, sollte sich beeilen: Am Donnerstag, 15. Juli, läuft die Frist ab.

Die Kooperationspartner heißen SC Olympia, SSC Altlußheim, AGV Women‘s Voice, Wir für Neulußheim, Musikverein „Harmonie“, Arbeiterwohlfahrt, Freie Wähler Vereinigung, Bündnis 90/die Grünen, Ortsverein Lußheim, TSV Lußheim, Jugendtreff Point, Evangelische Gemeinde, Schülerfreunde Lußhardt-Schule, SPD-Ortsverein und Tanzschule Feil. Mit ihrer Hilfe haben das Kulturamt und der Jugendtreff Point als Organisatoren des Ferienspaßes für Kinder von sechs bis 16 Jahren 25 Angebote zusammengestellt.

Los geht es am Mittwoch 28. Juli, mit einem Open-Air-Kinoereignis: „Enkel für Anfänger“ läuft um 21.30 Uhr auf dem Platz des SC Olympia. Das Kino-Mobil Baden-Württemberg kommt nach Neulußheim, Decken und Klappstühle sind willkommen, Essen und Getränke werden angeboten. Bei Minderjährigen muss ein Erziehungsberechtigter mitkommen, bei Regen fällt die Vorstellung aus.

Eine Radtour zum Adventure-Minigolf für Acht- bis Zwölfjährige bietet der AGV Harmonie „Women’s Voice“ am Dienstag, 3. August, um 14 Uhr an. Kirchenrallye mit Orgelklang und besten Aussichten hat der Verein Wir für Neulußheim in Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde ebenfalls für Dienstag, 3. August, 15 Uhr organisiert.

Auf Schatzsuche schickt der Musikverein „Harmonie“ Teilnehmer von sechs bis zehn Jahren am Mittwoch, 4. August, ab 10 Uhr. Am Trimm-dich-Pfad müssen verschiedene Aufgaben gelöst werden, um den Schatz zu finden. Bingo und andere Spiele stehen beim Spielenachmittag der Arbeiterwohlfahrt am Donnerstag, 5. August, um 14 Uhr auf dem Programm.

Fußball und DFB-Sportabzeichen

Fußball und die Abnahme des DFB-Sportabzeichens bietet der SC OIympia für Jungen und Mädchen in separaten Gruppen am Freitag, 6. August, ab 10 Uhr für Fünf- bis 14-Jährige an. Fußballgolf statt Rundflug heißt das Motto der Freien Wähler am Dienstag, 10. August, ab 10 Uhr für Teilnehmer ab sechs Jahren. Die Corona-Situation erlaubt noch keinen Einstieg ins Cockpit.

Die Grünen laden im Point zum Bau eines Insektenhotels ein: Am Samstag, 14. August, wird ab 14 Uhr gewerkelt. Den Slogan „Tennis ist toll“ will der TV Lußheim am Montag, 16. August, auf seiner Anlage unter Beweis stellen. Um 10 Uhr sind Sechs- bis Neunjährige dazu willkommen, ab 14 Uhr die Zehn- bis 14-Jährigen.

Point als Bastelzentrum

Armbänder und Ketten in sommerlichem Look werden am Mittwoch, 18. August, um 11 Uhr im Jugendtreff Point gebastelt. Blumenschachteln mit Serviettentechnik sind dort zur gleichen Zeit am Donnerstag 19. August, an der Reihe. Am Mittwoch, 25. August, ist um 10 Uhr T-Shirtgestalten mit Batik im Point angesagt, am Donnerstag, 26. August, werden um 10 Uhr Traumfänger gebastelt.

Die Sommerwoche vom 30. August bis 3. September, richtet sich mit Spaß, Schule & Spannung an die Grundschulkinder, die nach den Ferien in die 2., 3. oder 4. Klasse kommen. Kirchengemeinde und Schülerfreunde Lußhardt mischen im evangelischen Gemeindehaus Lerneinheiten mit Bewegung, Spielen und kreativen Angeboten.

Coole Moves sind im Jugendtreff Point an zwei Terminen erlernbar: Am Mittwoch, 1. September, um 11 Uhr bei „Hip-Hop für Kids“ (sechs bis neun Jahre), einen Tag später bei Hip-Hop für Teens für Zehn- bis 16-Jährige.

Zur Exkursion am Kriegbach mit dem Öko-Mobil geht’s am Donnerstag, 2. September, 13 Uhr, mit dem SPD-Ortsverein, um neben Fischen viele andere kleine Lebewesen zu entdecken. Kindertanz bietet am Mittwoch, 8. September, um 10 Uhr die Tanzschule Feil in Hockenheim: „Dance 4 Kids“ lautet hier das Motto. Am Mittwoch, 8. September, 11.15 Uhr, wird bei Feils Hip Hop getanzt.

Bei der Music-Session für Kids von sechs bis neun Jahren im Point werden am Mittwoch, 8. September, um 10.30 Uhr Kinderlieder und Songs aus den Charts gesungen, begleitet von Percussion-Instrument oder Body-Percussion. Am Donnerstag, 9. September, 11 Uhr steigt die Session für Teens (zehn bis 16 Jahre). Zum Abschluss bietet der Schach- und Skatclub am Samstag, 11. September, um 14 Uhr Schach für Anfänger an.

Die Anmeldungen müssen im Rathaus abgegeben oder in den Briefkasten eingeworfen werden. Fertige Ferienpässe gibt es am Mittwochs, 21. Juli und Donnerstags, 23. Juli, jeweils von 16.30 bis 19. 30 Uhr im Point – gegen Bezahlung der Gebühren.