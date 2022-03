Im Gebiet „Zeppelinstraße West“ sind die Erschließungsarbeiten in vollem Gange. Vier Grundstücke gehören in dem Baugebiet der Gemeinde. Die Entscheidung über deren Zukunft wurde im Rat vertagt. Hingegen wurde eines der Grundstücke, hier im Vordergrund an der Ecke zur Birkenallee, an den Johannes-Kindergarten vergeben.

