Kleines, feines Konzert

Neulußheim. Im Oktober vergangenen Jahres hätte es stattfinden sollen, das große Jubiläumskonzert für den Frauenchor „Women‘s Voice“, der seinen 20. Geburtstag feierte. Doch die Corona-Pandemie machte den Sängerinnen mit ihrem Chorleiter Bernd Schmitteckert einen dicken Strich durch die Rechnung und den geplanten Termin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der lange Probensamstag vor dem angesetzten Konzerttermin war der Startschuss für eine große Zahl von Corona-infizierten Sängerinnen und das Konzert musste schweren Herzens abgesagt werden. Doch nun ist es soweit, das Konzert soll am Samstag, 18. März, 19.30 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr, in der evangelischen Kirche in Neulußheim stattfinden.

Es wird ein kleines aber feines Konzert mit Liedern aus dem breitgefächerten Repertoire des Frauenchores geben. Der Eintritt ist frei. Der Chor würde sich aber über eine Spende im Anschluss an das Konzert freuen.

Wer möchte, kann den Abend im Gemeindehaus bei einem Glas Sekt ausklingen lassen und gemeinsam mit dem Frauenchor „Women‘s Voice“ auf viele weitere Jahre Chorgesang anstoßen. rhw