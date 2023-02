„Mr. Jones“ spielen im Alten Bahnhof Neulußheim

Neulußheim. „Mr. Jones“, in der Region bekannt als die Band für handgemachte Gitarrenmusik mit spanisch und kubanischem Sound. gastieren am heutigen Freitag, 10. Februar, 20 Uhr, im Neulußheimer Kulturtreff Alter Bahnhof.

Acoustic-‚ Latin- und Pop- Covers – unter diesem Motto gibt es Songs von Buena Vista Social Club bis Manu Chao und von Linkin Park bis Ed Sheeran zu hören. Klassiker und aktuelle, neue Songs wechseln sich ab und nicht selten bekommen die drei Musiker zu hören: „Eure Musik ist wie Urlaub.“

Seit 20 Jahren spielt sich die Band um Hans Ehrenpreis (Gesang, Gitarre), Alex Lützke (Spanische Gitarre) und Jochen Koch (Percussion) in die Herzen ihrer Zuhörer und bringt mit ihrem entspannten aber doch druckvollen Sound spanisches Flair in die Region.

Karten für diese Veranstaltung kosten 15 Euro an der Abendkasse. Ganz bequem können sie online auf der Homepage der Gemeinde unter Kultur und Freizeit reserviert werden und sind dann an der Abendkasse hinterlegt. Auch im Büro des Kulturamts im Rathaus sind Eintrittskarten erhältlich. In diesem Fall sollte jedoch vorher unter Telefon 06205/39 41 11 ein Termin vereinbart werden. Eine Reservierung ist jedoch nur dann wirksam, wenn sie vom Kulturamt bestätigt wurde, so die Verantwortlichen.

Einlass zum Konzert von „Mr. Jones“ ist um 19 Uhr. Es gibt eine Bewirtung mit Getränken – Speisen werden nicht angeboten.