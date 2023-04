Namensänderung stärkt Identifikation mit der Gemeinde

Neulußheim. Im Fischerheim am Eichelgartensee fand die vierte Hauptversammlung des TTC Waldhaus Neulußheim statt. Vorsitzender Rüdiger Saam begrüßte die anwesenden Mitglieder und zeigte sich erfreut über das große Interesse von fast 40 Besuchern, was durchaus auf eine positive Resonanz der enormen Erneuerungen des Vereins in den vergangenen Jahren schließen lasse.

Im letzten Jahr wurde nach der Generalüberholung der Dusch- und Umkleideräume die Außenanlage umfangreich neu angelegt. Der Verein hat rund um seine bestehende Pergola einen Biergarten angelegt, um künftig seine Gäste bei Medenspielen und Turnieren großzügiger bewirten zu können.

Wahlen zum Vorstand Bei den Wahlen zum Vorstand wurden Michael Hampel (zweiter Vorsitzender), Christian Sand (Jugendwart), Sabine Mitzel (Sportwartin Damen), Lothar Sand (Beisitzer Senioren) und Dominik Klee (Beisitzer Presse) in ihrem Amt bestätigt. zg

Weiterhin wurde die beschlossene Namensänderung beim Registergericht eingereicht, deren Bestätigung in den kommenden Wochen zu erwarten ist: Zu TTC Waldhaus wurde der Ortsname Neulußheim hinzugefügt. Der Verein will sich damit für die große Unterstützung der Gemeinde Neulußheim bedanken. Im Dezember hat sich der Verein erstmals mit Erfolg am Weihnachtsmarkt beteiligt, stellte Saam fest.

Außengelände aufgewertet

Sportwart Thiel Kohpeiss berichtete über die Erfolge der einzelnen Mannschaften. Erfreut zeigte er sich, dass erstmals drei Teams auf Verbandsebene (Oberliga) in der anstehenden Saison spielen werden. Erneut stellte das erfolgreich und trotz Corona durchgeführte DTB-Ranglistenturnier, der Seniors-Technology-Cup mit nahezu 100 Teilnehmern, unter Beweis, dass es über die Region hinaus gut angenommen wird und eine bedeutende Einnahmequelle für den Verein darstellt.

Schatzmeister Michael Brucker präsentierte die Zahlen des Vereins. Mit zehn hinzugewonnenen Mitgliedern zeichne sich eine weitere positive Entwicklung ab und könne so zu einem soliden Fundament beitragen, um die jüngsten Investitionen wie auch anvisierte Projekte finanziell zu stemmen. Die Kassenprüfer stellten dem Schatzmeister ein einwandfreies Zeugnis über seine Buchführung aus.

In der neuen Saison werde die Frühjahrsherrichtung der Plätze maschinell durch die Firma Nohe, Reilingen durchgeführt, so der Vorsitzende. Auch werde das neu eingeführte Freitagstennis für jedermann weitergeführt. Dabei können interessierte Tennisfreunde ab 17 Jahren unter Anleitung einiger Erfahrener das Tennisspielen kennenlernen. Ferner soll durch den neuen Vergnügungsausschuss das Vereinsleben gefördert werden, indem Vereinsveranstaltungen und Ausflüge geplant und angeboten werden.

Weitere Turniere geplant

In der Planung sind zusätzliche Turniere – alles Aktivitäten, die darauf abzielen, die finanziellen Herausforderungen der Zukunft bestreiten zu können. Unter Punkt Verschiedenes gab Rüdiger Saam noch bekannt, dass für alle Mitglieder zu Saisonbeginn neue Tennisshirts und Jacken angeschafft werden, die der Vereinsname ziert. zg