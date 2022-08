Neulußheimer Bürgerhilfeverein: „Unverzichtbarer Beitrag für Gemeinde“

Neulußheim. Der Neulußheimer Bürgerhilfeverein ist ein Erfolgsmodell, an dem sich bereits andere Gemeinden orientieren. Vorsitzender Werner Krauß sowie die Vorstandsmitglieder Marianne Kippenhan, Michael Bamberg, Gisela Birk und Ursula Geberth stellten der Fraktion der CDU die Arbeit der Bürgerhilfe vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Verein überstieg die Erwartungen, die es bei der Gründung im Jahr 2004 gab. Mit Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Einnahmen aus Kulturveranstaltungen unterstützt die Bürgerhilfe Neulußheimer Bürger, die unverschuldet in Not geraten sind. Über 100 Mitglieder tragen die Arbeit und mit den Aktionen wie dem Ochsengrillen oder Konzerten konnte der umtriebige Verein in den letzten zehn Jahren über 82 000 Euro spenden.

Hilfe in Notfällen

Zu den Notfällen, bei denen die Bürgerhilfe einsprang, gehört neben der Unterstützung für Bedürftige auch eine schnelle Hilfe bei Schicksalsschlägen wie einem Wohnungsbrand. Werner Krauß führte aus, dass sich das Engagement nicht nur auf Nothilfen beschränke, der Bürgerhilfeverein habe in den letzten Jahren die Hälfte seiner finanziellen Unterstützung für die Hausaufgabenbetreuung in der Lußhardt-Schule und Schwimmunterricht eingesetzt.

Andreas Sturm, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands, freute sich, dass die Bürgerhilfe so viel Geld für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde einsetze, denn die Förderung von Hausaufgabenbetreuung und Schwimmunterricht ist ein Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe.

Der Vorstand der Bürgerhilfe machte auch auf Schwierigkeiten aufmerksam, die der Verein durch Corona habe. Es waren keine Veranstaltungen möglich, somit konnte auch nicht in der Presse berichtet werden und deshalb wünschte sich der Verein mehr Anerkennung. Die anwesenden Gemeinderäte, allesamt auch Mitglieder der Bürgerhilfe, versicherten die Wertschätzung gegenüber der großartigen ehrenamtlichen Arbeit.

Laut Werner Krauß könne die Bürgerhilfe ihre Aufgaben nur weiter erfüllen, wenn neue Mitglieder gefunden werden, die auch passiv die Vereinsziele unterstützen und an den Veranstaltungen teilnehmen. Deshalb wünscht sich der Verein mehr Aufmerksamkeit der Bürger und mehr Zusammenarbeit mit der Gemeinde.

Hardchor gastiert

Der Vorstand freut sich deshalb, am Samstag, 26. November, bei der nächsten Veranstaltung, einem Konzert mit dem Heidelberger Hardchor, wieder ein kulturelles Event in Neulußheim auszurichten, dass dann auch noch den Neulußheimern zugutekommt. Werner Krauß machte darauf aufmerksam, dass der Verein vollständig: „Verein für Bürgerhilfe und Kulturförderung“ genannt werde und diesem Anspruch auch nachkommen möchte.

Bürger, die den Bürgerhilfeverein mit ihrer Mitgliedschaft unterstützen wollen, können sich bei Vorsitzenden Werner Krauß, Telefon 0172/7 10 71 58) melden. Interessierte für Tickets an Veranstaltungen der Bürgerhilfe, wie dem Konzert mit dem Hardchor, können sich ebenso an Werner Krauß wenden.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Birkenmaier würdigte die wichtige Arbeit, die die Bürgerhilfe für Neulußheim leistet und hoffte, dass die Unterstützung für unverschuldet in Not geratene Bürger sowie Jugendprojekte weiterhin erhalten bleibe.