Regionale Küche gepaart mit Geselligkeit

Neulußheim. 2016 begann die Erfolgsgeschichte der Reihe „Gemeinsam statt einsam“ der evangelischen Kirchengemeinde. Das Konzept hinter der Veranstaltungsreihe ist recht einfach erklärt: Gemeinsam schmeckt es besser. Weshalb zu den Treffen alle Menschen eingeladen sind, die ihren Gefallen an der regionalen Küche haben und die beim Essen Geselligkeit lieben.

Finanziert wird die Reihe seit Anfang an durch Spenden. Mit deren Hilfe kann das Küchenteam um Dr. Ralf Wagner und Gerda Schellenberger an acht Freitagen zu Jahresbeginn für rund 100 Menschen frisch und regional kochen. So wurden bei der vergangenen Auflage an acht Freitagen rund 700 Gäste im evangelischen Gemeindehaus bewirtet.

Dann kam Corona. Was für das gemeinsame Mittagsmahl einen einschneidenden Schritt bedeutete – im vergangenen Jahr konnte der Mittagstisch nicht ausgerichtet werden. Und auch für dieses Jahr sahen die Vorzeichen im Januar und Februar nicht gut aus, sodass die Verantwortlichen entschieden, den Start der Reihe in den März zu verschieben, wenn die Spitze der Omikron-Variante überschritten sein sollte.

Ab Freitag, 4. März, 12 Uhr, startet das beliebte gemeinsame Mittagessen im evangelischen Gemeindehaus. Für 40 Personen wird der Tisch gedeckt und Geimpfte können sich ab Montag, 28. Februar, telefonisch bei Gerda Schellenberger, Telefon 06205/3 22 41, anmelden.

Im Schaukasten vor der Kirche wird in den nächsten Tagen der geplante Speiseplan für die kommenden Wochen ausgehängt, wobei Änderungen möglich sind.

Das „Gemeinsam statt einsam“-Team freut sich schon heute, seine Mittagsgäste wieder mit regionalen Speisen verwöhnen zu dürfen. rhw

