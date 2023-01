Remle folgt auf Lörch

Neulußheim. Über 20 Jahre leitete Christian Lörch den evangelischen Kindergarten, zuerst im Alten Gemeindehaus und dann im Podeyhaus. Im Frühsommer wurde er mit einem großen Fest in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Den Kindern einen guten Start zu ermöglichen, war seine Devise, der er sein Berufsleben über folgte. Diesen Staffelstab reichte er weiter an Tanja Remle, die seine Nachfolge angetreten hat. Zwei Monate der Einarbeitung und Zusammenarbeit mit Lörch blieben der Pfälzerin, um sich auf die vorliegende Aufgabe vorzubereiten, was sie mit Freude tat. / aw

