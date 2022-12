Rückkehr des Nikolaus in der Lußhardtschule in Neulußheim

Neulußheim. „Ho, Ho, Ho“, schallt es durchs Schulhaus und die Erst- und Zweitklässler zucken erschrocken zusammen. Vielleicht auch noch der eine oder andere Drittklässler. Das fröhliche Grüßen des Nikolauses bringen sie nicht unbedingt mit einer Lehranstalt in Verbindung. Die einen, weil sie erst seit einigen Monaten die Schulbank drücken, die anderen, weil bis dato das Virus den Rauschebartträger ausgesperrt hatte. Doch nun heißt es Rückkehr zur Normalität – was in diesem Zusammenhang wohl eher zur Tradition bedeutet – und so darf der Nikolaus wieder an seinem Namenstag in Schulhaus.

Unter anderem schaut der Nikolaus in der Klasse 4b vorbei, wo es nicht zu Tadeln gab. Zum Lohn durften die Schüler, so wie Matteo, in den Grabbelsack greifen. © Lenhardt

Der Freundeskreis der Schülerfreunde der Lußhardtschule knüpft an die lange Geschichte der Lußhardt-Nikoläuse an und der Vater einer Schülerin der zweiten Klasse hat es übernommen, ins rote Kostüm zu schlüpfen, Bart und Haar anzulegen und mit Grabbelsack und Goldenem Buch durchs Schulhaus zu ziehen. Im Sack Hefenikoläuse, die der Freundeskreis von der Bäckerei Bauer besorgt hat.

Kladde voller Lob und Tadel

Im Goldenen Buch hingegen das, was Kinder normalerweise ein schlechtes Gefühl vermittelt – der Nikolaus weiß alles. Man habe, stellt Carmen Kocer, die neue Konrektorin der Schule fest, dem Nikolaus einige Informationen über die einzelnen Klassen zukommen lassen, sodass er in jedem Zimmer die passenden Worte findet.

Doch bange musste keinem Schüler werden, im Gegenteil. So wie in der 4b von Klassenlehrerin Ute Mangold, wo in den Worten des Nikolaus eindeutig das Lob überwiegt. Und auch die Kritikpunkte, „öfter mal melden“, sind eher Ansporn als Tadel. Und da die Klassen obendrein noch Gedichte und Lieder einstudiert haben – in der 4b war es ein Liedstück über den Advent, gab es nur Geschenke. Jedes Kind durfte in den Sack greifen, sich einen Hefenikolaus angeln.