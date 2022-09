In vielen Haushalten fallen gelegentlich Produkte an, die umweltgefährdende Stoffe enthalten. Bei der Schadstoffsammlung der AVR können diese Stoffe umweltgerecht entsorgt werden. Am Dienstag, 20. September, können Bürger Schadstoffe von 10 bis 12.30 Uhr am Messplatz in der Goethestra-ße beim Schadstoffmobil abgeben.

Schadstoffe, wie flüssige Lacke, Pinselreiniger, Pflanzenspritzmittel,

...