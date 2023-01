Sternsinger in Neulußheim bringen auch dem Rathaus Segen

Neulußheim. „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ heißt das Leitwort der 65. Aktion Dreikönigssingen, bei der in allen 27 deutschen Bistümern die Sternsinger von Tür zu Tür ziehen können. Das Sternsingen ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Sternsingergruppen ziehen von Weihnachten bis zum Fest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar durch die Gemeinden und bringen an den Türen von Häusern und Wohnungen den Sternsingersegen „20 C+M+B 23“ an – so auch am Neulußheimer Rathaus.

Das Kürzel steht für die lateinischen Worte „Christus mansionem benedicat“, zu deutsch „Christus segne dieses Haus“, und nicht für die drei Weisen Caspar, Melchior und Balthasar. Anfang und Ende des Kürzels bildet die geteilte Jahreszahl.

Rund 300 000 Mädchen und Jungen mit circa 90 000 Begleitern sind in diesen Tagen in ganz Deutschland unterwegs. Sie bringen als Sternsinger den Segen Gottes in die Häuser. Und da auch eine Gemeinde jede Menge Segen für ihre Arbeit gebrauchen kann, fanden sich die Neulußheimer Sternsinger Valerie, Philipp, Nala, Tarja, Svenja. Marlene und Jonathan prächtig gekleidet mit ihrer Begleitung Diana Staiger, Erwin Lang und Raffael Weidler im Rathaus ein, wo sie von Bürgermeisterstellvertreter Heinz Kuppinger begrüßt wurden.

Sternsinger in Neulußheim: Botschaft über Bürgerbürotür

Großes Lob und eine Geldspende sowie Süßes als Wegzehrung erwartete die Sternsinger nach dem gesungenen Segenslied, der frohen Botschaft und dem mit Kreide geschriebenen Segen über der Eingangstür des Bürgerbüros. Bürgermeisterstellvertreter Heinz Kuppinger lobte: „Ihr tragt mit eurem Engagement dazu bei, Kinderschutz und Kinderrechte weltweit zu fördern und Kindern in Not zu helfen.“ Er selber habe sich bei Aufenthalten in Südostasien ein Bild davon machen können, wie schwierig und belastend sich dort oftmals das Leben von Kindern gestaltet. „Ihr macht mit dieser alljährlichen Aktion auch in Deutschland auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Möge euer Segen auch unser aller Wirken im Rathaus positiv begleiten. Ich danke euch im Namen der Gemeinde Neulußheim dafür herzlich“. Lange verweilen konnten die Sternsinger im Rathaus nicht. Sie wurden noch in anderen Häusern erwartet und zogen so mit Stern und ihrem prächtig gekleideten Gefolge weiter, um Segen zu bringen.