Veranstalter rufen zu Menschenkette am Rathaus auf

Neulußheim. Unter dem Motto „Solidarität in der Pandemie“ laden die Ortsverbände der SPD und der Grünen Lußheim die Bürger am Montag, 24. Januar, ein, in Form einer Menschenkette vor dem Rathaus und der evangelischen Kirche den Gegnern von Corona-Schutzmaßnahmen öffentlich sichtbar entgegenzutreten. Diese Versammlung ist vom Landratsamt Rhein-Neckar genehmigt.

Vor Wochenfrist fand die erste Versammlung unter dem Motto „Solidarität in der Pandemie“ statt, mit der ein Zeichen gesetzt werden sollte. Ein Zeichen dafür, dass die Mehrheit in diesem Land mit den getroffenen Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie einverstanden ist. Eine Veranstaltung mit großem Erfolg, fast 100 Menschen folgten dem Aufruf und zeigten mit Abstand und Maske Präsenz. Nun soll der stille Protest eine Neuauflage erfahren.

Treffpunkt ist am Montag, 24. Januar, um 17.30 Uhr vor dem Rathaus und der evangelischen Kirche. Teilnehmer werden gebeten, bunte Schals, einen medizinischen Mund-Nase-Maske (empfohlen werden FFP2-Masken) und wenn möglich ihre Handys mit.

Die Organisatoren freuen sich auf eine hohe Beteiligung und bekundete Solidarität, damit die „Welt ein bisschen bunter und respektvoller“ gemacht werden kann.

