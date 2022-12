239 Geschenke für Kinderheim

Oftersheim. Bei der Firma Haushaltswaren und Geschenke Oetzel in der Mannheimer Straße setzt sich eine weihnachtliche Tradition fort: Durch den Einsatz von Renate Wohlfahrt und Inge Oetzel werden die Jugendlichen des Kinderheims St. Josef in Mannheim-Käfertal an Heiligabend in den Genuss von 239 Weihnachtsgeschenken kommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kinder hatten schon Anfang November Herzenswünsche auf Wunschsterne geschrieben und nach Oftersheim geschickt. Dort landeten sie gut leserlich an einem Traumbaum. Noch rechtzeitig wurden nun alle Wünsche durch großherzige Spenden von Kunden, deren Freunde, Bekannte und viel Mundpropaganda verwirklicht. „Unser Einsatz hat sich auf jeden Fall gelohnt und das macht uns jetzt schon glücklich“, so die beiden Damen. Exakt zu Heiligabend soll der große Geschenktransporter in Mannheim eintreffen, um die Jugendlichen in St. Josef zur Bescherung zu erfreuen. rie