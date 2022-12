5000 Euro für Peru

Oftersheim. Während der Adventsfeier der Katholischen Frauengemeinschaft und der Senioren Oftersheims berichtete Erna Skowron, gemeinsam mit Lieselotte Schmitt durch den Verkauf von selbst hergestelltem Eierlikör und Marmelade einen Erlös in Höhe von 5000 Euro erzielt zu haben. „Dieser soll zu unserer Partnerdiözese nach Peru direkt an Schwester von der Linde gespendet werden“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung zur weiteren Verwendung des Geldes. Das Duo dankte „allen, die zu dieser jährlichen Aktion beigetragen haben sehr herzlich“.

Während der gemeinsamen Adventsfeier sammelten die Damen zudem 290 Euro, die an den Oftersheimer Asylkreis weitergeleitet wurden. zg/gm