Arbeiten in der Mannheimer Straße in Oftersheim fast abgeschlossen

Oftersheim. Die umfangreiche Sanierung der Mannheimer Straße schreitet augenscheinlich voran und könne „demnächst abgeschlossen werden“, schreibt die Gemeindeverwaltung in einer entsprechenden Pressemitteilung. Kanaluntersuchungen hatten die Arbeiten nötig gemacht. Der Hauptkanal wurde daher in den vergangenen Monaten auf einer Länge von ungefähr 470 Metern zwischen dem Dietzengässel und Am Biegen saniert beziehungsweise erneuert. Zeitgleich wurden durch die Stadtwerke Schwetzingen die Versorgungsleitungen für Gas und Wasser sowie die Hausanschlüsse in diesem Bereich überarbeitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Zeitplan für die abschließenden Arbeiten sieht nun wie folgt aus: In dieser Woche wurden die Bauabschnitte zwischen Wilhelmstraße und Am Biegen gesperrt, um vorbereitende Arbeiten für die Asphaltierungen ausführen zu können. Zwischen der Max-Planck-Straße/Viktoriastraße und Am Biegen wird nun asphaltiert. Dabei werden die Asphalttrag- und Asphaltbinderschicht eingebaut. In einem weiteren Arbeitsgang erfolgt der Einbau der Asphaltverschleißschicht.

Am Montag, 20. Juni, werden nach Auskunft der Verwaltung noch einige Nacharbeiten – darunter zum Beispiel der Nachschnitt und Verguss – durchgeführt. „Während der Arbeiten müssen beide Bauabschnitte vollständig gesperrt werden“, heißt es dazu aus der Gemeindeverwaltung. „Die Gebäude werden zu jeder Zeit fußläufig erreichbar sein, eine Zufahrt mit Fahrzeugen ist aber nicht möglich.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Hauptkanal Letzter Abschnitt der Mannheimer Straße wird saniert Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Mannheimer Straße Oftersheim: Sanierung der Mannheimer Straße im Zeitplan Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Bauarbeiten Kanal wird jetzt zügig weitersaniert Mehr erfahren

Die Kanalarbeiten, die vor mehr als einem Jahr am 19. April 2021 begonnen hatten, könnten nun mit den ausstehenden Arbeiten voraussichtlich noch in diesem Monat termingerecht zum Abschluss gebracht werden. „Voraussichtlich am Dienstag, 21. Juni, werden die Bauabschnitte 4 und 5 nach ausreichender Abkühlung der verbauten Materialien für den Verkehr komplett freigegeben“, wird in der Pressemitteilung der Gemeinde Oftersheim abschließend betont.