Auf den Spuren des Kurfürsten

Oftersheim. Das Wetter ist bereits ansprechend an diesem sonnigen Dienstag, als sich der 16-köpfige Trupp des Oftersheimer Ferienprogramms um 10 Uhr morgens zum Schwetzinger Schlossgarten aufmacht. Neben den beiden Betreuern vom Jugendzentrum, dem Hausleiter Sebastian Längerer und seiner Stellvertreterin Eva Leibig, sind vierzehn Kinder zwischen 8 und 14 Jahren für die Tour zusammengekommen. Nachdem alle Räder vorm Schloss geparkt sind, kann der Rundgang durch den fürstlichen Park beginnen.

Rauf zum Wasserkastell

Los geht’s am Brunnen nahe des Eingangs. Der erste Stopp ist bei der Orangerie, danach geht es weiter zum römischen Wasserkastell. Die gesamte Gruppe erklimmt die wenigen Stufen hinauf zum oberen Teil des von Nicolas de Pigage erbauten Monumentums. „Die meisten Besucher lassen diesen Teil aus“, meint Sebastian Längerer. Doch so nicht die mit viel Zeit angereiste Gruppe aus Oftersheim. Der Merkur Tempel, das „Ende der Welt“, der Minerva Tempel – keine der Attraktionen des Schlossgartens wird heute vergessen.

Hier und da muss auch die ein oder andere Trink- und Essenspause eingelegt werden, denn gerade Flüssigkeitsmangel sollte bei dieser Hitze dringend vermieden werden. Schließlich geht es noch zur Moschee im Südwesten der Anlage und durch den Kirschgarten laufen Kinder und Betreuer gemeinsam zurück zum Eingang. Mariella, eine der Teilnehmer, muss nicht lange überlegen, was ihr am besten gefallen hat. „Der Rasensprenger“, erklärt sie. Ohne die Bewässerung im großen Stil wäre wohl schon lange nichts mehr grün im Garten des Kurfürsten. Und eine kleine Abkühlung tut ja nicht nur den Pflanzen gut, nicht wahr? Inzwischen sind es nahezu 30 Grad im Schatten und der Wunsch nach einer weiteren Abkühlung macht sich breit. Längerer fährt voraus, vierzehn eishungrige Kinder, Eva Leibig und der Reporter dieser Redaktion im Schlepptau. Bei der Eisdiele am Schwetzinger Bismarckplatz angekommen, ergibt sich die Gelegenheit noch über das Ferienprogramm im Allgemeinen zu sprechen.

„Insgesamt nehmen 230 Kinder an den 27 Veranstaltungen teil“, berichtet Leibig. Jeder Teilnehmer konnte sich bis zum 30. Juni für maximal acht Veranstaltungen entscheiden. Insgesamt wirken 21 Vereine und Institutionen am Sommerferienprogramm mit, eine davon ist das Jugendzentrum. Und welche Veranstaltung ist am beliebtesten? „Ganz klar der Ausflug in den Zoo“, sagt Eva Leibig. Sogar die Warteliste für den Trip nach Karlsruhe sei voll, so Leibig weiter. Auch das Juz selbst hat noch ein paar Veranstaltungen geplant, etwa eine Radtour zum Maislabyrinth nach Hockenheim und ein Ausflug zum Oftersheimer Wildgehege. Inzwischen haben alle Kinder ihr Eis verzehrt und bevor die Rufe nach einer zweiten Runde lauter werden, macht sich die junge Gruppe auf den Rückweg nach Oftersheim. Es scheint, als ob alle Teilnehmer die Zeit bei grandiosem Wetter genießen konnten. In jedem Fall aber wurden Teile des Schlossgarten erschlossen, die manch einem zuvor noch nicht bekannt waren. Somit kann der Ausflug als Erfolg bezeichnet werden.