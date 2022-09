Bilder zum Wohlfühlen

Oftersheim. Die Gemeinde mit der Organisatorin Ute Walter bietet in steter Regelmäßigkeit den Künstlern eine Plattform. Als nächste ist Stephanie Kolb, von Beruf Lehrerin, mit ihrer Ausstellung „Wohlfühlbilder“ an der Reihe. Zwischen 16. September und 14. Oktober werden ihre Bilder im Gewölberaum, Eichendorffstraße 2, zu begutachten sein. Vernissage ist an diesem Freitag, 16. September, ab 19 Uhr.

Darüber hinaus ist die Ausstellung auch an den Wochenenden 24./25. September sowie 8./9. Oktober jeweils von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Wer tiefere Einblicke ins Werk von Kolb haben möchte, bekommt diese. Die Künstlerin ist anwesend. jog