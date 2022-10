Countdown zum Gala-Abend des Carnevalsclubs Grün-Weiss Oftersheim läuft

Oftersheim. Endlich ist es wieder soweit: Der Countdown zum großen Gala-Abend des Carnevalsclubs Grün-Weiss Oftersheim am Samstag, 19. November, in der Roland-Seidel-Halle (ehemals Kurpfalzhalle) läuft. In knapp zwei Wochen wird „unsere neue Lieblichkeit“ den Thron besteigen, heißt es in einer Pressemitteilung. So viel kann schon einmal verraten werden: Die künftige Prinzessin ist das Nesthäkchen in ihrer Familie und hat im Alter von fünf Jahren bei den Sterneflitzern von Grün-Weiss den Tanzsport und die Fasnacht für sich als größtes Hobby entdeckt.

Grün Weiss © siehe Bildtext

Neben des Lüftens des Geheimnisses, wer die Grün-Weissen durch die Kampagne 2022/2023 führen wird, erwartet das interessierte Publikum ein abwechslungsreiches Programm, das jeden sicherlich begeistern wird. Natürlich sind alle Aktiven des Grün Weiss dabei, die Rope-Skipping-Gruppe der TSG Seckenheim wirkt mit und für die musikalische Unterhaltung sorgt Jürgen Abel sowie „Tobbmaster Fitsch and the fabulous Fernando Horns“. Karten für den Galaabend können ab sofort zum Preis von 18 Euro in Reihe eins und 15 Euro in Reihe zwei unter der E-Mail-Adresse beziehungsweise Telefonnummer bestellt werden: karten@gruen-weiss-oftersheim.de oder 06202/92 87 29.

Beginn der Veranstaltung wird um punkt 19.01 Uhr sein. Einlass in die Roland-Seidel-Halle ist bereits ab 18 Uhr. Vor dem großen Gala-Abend wird Grün-Weiss-Präsident Jürgen Abel gemeinsam mit der noch amtierenden Lieblichkeit Sina II. die Kampagne am 11.11. um 11.11 Uhr vor dem Rathaus Oftersheim feierlich eröffnen.

Das erste Mal wird sich dann der neue Bürgermeister Pascal Seidel in den brandheißen Kampf um den Rathausschlüssel begeben. Die Grün-Weissen sind sich dennoch ganz sicher, dass Sina II. siegreich aus diesem spannenden Duell hervorgehen wird. Danach wird es – wie gewöhnlich in jedem Jahr – einen kleinen Sektempfang vor dem Rathaus geben.