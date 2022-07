Oftersheim. Dank an das Ehrenamt: Die Pfarrei St. Kilian lädt wieder zu ihrem Danke-Fest mit Herz ein. Der Abend beginnt am Samstag, 9. Juli, mit einem Gottesdienst um 18.30 Uhr zum Patrozinium. Beim anschließenden Fest mit Livemusik, zu dem alle Ehrenamtlichen eingeladen sind, wird das Gemeindeteam für das leibliche Wohl sorgen.

Die Kirche lebt von der Gemeinschaft – vom „Miteinander und Füreinander“, von Individualität und Akzeptanz, von neuem Schwung und bewährten Traditionen, vom gemeinsamen Feiern, Singen und Beten, vom unermüdlichen Einsatz eines jeden Einzelnen.

Einzigartig und lebendig

Diese Gemeinschaft macht die Kirche als Institution einzigartig und lebendig. Gerade auch in den Zeiten der Pandemie wären bekanntlich viele Angebote ohne das Ehrenamt nicht möglich gewesen. All diesen Menschen möchte die Pfarrei St. Kilian an diesem Samstag von Herzen „danken“. Als kleine Geste. zg