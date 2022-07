„Das geht in die Chronik ein“

Oftersheim. Die Reaktionen auf die von allen 22 Gemeinderäten unterschriebene Resolution fallen sehr kontrovers aus – insbesondere in den sozialen Medien. Die einen stärken den scharf attackierten Bürgermeister Jens Geiß (CDU), andere sind hin- und hergerissen und eine dritte Gruppe deutet die Vorgehensweise der Bürgervertretung als unmissverständliches Signal. „Das Ganze hat einen so schlechten Nachgeschmack“, schreibt Rosemarie Geschwill im Facebook-Account der Schwetzinger Zeitung, „das geht in die Chronik von Oftersheim ein. Das hat es noch nie gegeben und wird es auch nie wieder geben.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Für mich gibt es in dieser Geschichte einfach zu viele Punkte, die mir unklar sind. Im Gemeinderat sitzen teilweise Menschen, vor denen ich den Hut ziehe ... diesen ziehe ich allerdings auch vor unserem jetzigen Bürgermeister Jens Geiß, da er immer engagiert ist“, heißt es von einem Profil mit dem Namen Sandra Meyer zwiespältig. Ein klares Urteil fällt hingegen Ralf Stang: „Sollte Herr Geiß wiedergewählt werden, sollte der Gemeinderat komplett zurücktreten, da man unter ihm scheinbar nicht zufrieden ist.“ Martin Jost meint zum Zwist: „Wenn der gesamte Gemeinderat fraktionsübergreifend eine solche Erklärung ’gemeindschaftlich’ und einheitlich abgibt, dann muss wohl einiges im Argen liegen. Sowas passiert in dieser Art und Weise nicht grundlos.“

Mitgefühl mit dem 47-jährigen Geiß hat Bianca Klein: „Ist es nicht eher armselig, einen Menschen öffentlich sooo bloßzustellen? Das ist respektlos, tut mir leid.“ Welchen Einfluss das Schreiben der Räte auf die Bürgermeisterwahl am 18. September haben wird, zeigt erst der Urnengang der Bürger. Die Kandidaten aufs Amt dürften ihre inhaltlichen Ziele ab sofort präsentieren. jog