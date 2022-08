Das große Finale

Oftersheim. Zum Abschluss der „Musik im Park“-Konzertreihe im Oftersheimer Gemeindepark wird noch einmal alles gegeben: Zu Gast ist die Band „Bad liver and a broken heart“, welche die Oftersheimer Zuschauer schon in der Vergangenheit im „Pumpwerk“ mit ihrer musikalischen Leistung begeisterte. Am Sonntag, 21. August, kann man die Coverband von 17 Uhr bis 18 Uhr bei ihrem Auftritt bestaunen – das Beste: Der Eintritt ist gratis.

Der doch etwas außergewöhnliche Bandname stammt von einem Song, der 1975 von Tom Waits veröffentlicht wurde, auf einem seiner Erfolgsalben namens „Small Change“. Die Band rund um Leadsänger und Gitarrist Sören Walter und Sängerin Tara Gentner, die ebenfalls die Gitarrensaiten klingen lässt, wurde 2016 eigens für das Altlußheimer Straßenfest als Mehr-Generationen-Projekt gegründet. Mittlerweile mit neuer Besetzung spielt die Band „instrumentale Eigenkompositionen und Coversongs mit eigenwilligen Arrangements in vier Sprachen. Zarte und raue Underground-Themen abseits des üblichen Mainstreams.“

Wer also Lust hat, sich von musikalischem Ohrenschmaus verwöhnen zu lassen, abseits der gewohnten Radio-Dauerbrenner, der sollte sich dieses Open-Air-Event im grünen Kern der Hardtwaldgemeinde keinesfalls entgehen lassen. vk