Der „Advent ist ein Leuchten“

Oftersheim. „Advent ist ein Leuchten“ – unter diesem Motto steht die Liederweihnacht des Gesangvereins Germania Oftersheim. An diesem Sonntag, 4. Dezember, findet sie um 18 Uhr in der evangelischen Christuskirche in der Eichendorffstraße statt. Der gemischte Chor und Gospelchor „Happy Voices“ tritt unter der Klavierbegleitung von Ana Cho auf. Der Eintritt ist frei, über eine Spende wären die Veranstalter dankbar.

„Da die Kirche nur bedingt geheizt sein wird, werden wir versuchen, sie musikalisch zu erwärmen“, schreibt der Gesangverein Germania im Vorfeld vielversprechend.

Lebendiger Adventskalender

Neben der Liederweihnacht am Sonntag gibt es auch in „Ofdasche“ wieder bis einschließlich Freitag, 23. Dezember, den beliebten „Lebendigen Adventskalender“ zu erleben. Am Samstag ist Treffpunkt auf dem Vorplatz der evangelischen Kirchengemeinde um 18 Uhr. Am Sonntag (10 Uhr) wird der turnusmäßige Gottesdienst von Kindern und Erziehern des Martin-Luther-Kindergartens mitgestaltet.

Am Montag, 5. Dezember, um 14.30 Uhr ist das Betreuungs- und Demenzcafé „Vergiss-mein-nicht“ unter der Leitung von Doris Zimmermann im Gemeindesaal mit einem weiteren Treffen dran. Am Tag vor Nikolaus. jog