Der Huko packt’s einfach an

Oftersheim. Kein Zweifel: Der Heimat- und Kulturkreis Oftersheim (Huko) ist eine wichtige Institution in der kurpfälzischen Gemeinde. Seit seiner Gründung im März 1983 kümmert sich der gemeinnützige Verein nicht allein um die Pflege und den Ausbau des sich in der Mannheimer Straße 59 befindenden Museums, sondern glänzt auch immer wieder durch liebevoll ausgerichtete Veranstaltungen. Besonders der Weihnachtsmarkt 2022 lockte mit seinem außergewöhnlichen Flair erneut eine große Besucherzahl an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die badische Heimat wird großgeschrieben: Huko-Vorsitzender Dieter Burkhard, hier mit einem Buch, das spannende Regionalgeschichte illustriert. © Montalbano

Nunmehr lädt der Vorsitzende Dieter Burkhardt an diesem Sonntag, 12. Februar, um 16 Uhr in den Bürgersaal (Verwaltungsgebäude der Gemeinde, Eichendorffstraße 2) zur Mitgliederversammlung ein. Während im Gewölberaum unten die Ausstellung des Griechen Myiltiadis Myteletsis zu bewundern ist, bespricht sich oben der Huko, der rund 500 Mitglieder begeistert. Auf der Agenda stehen Standards wie beispielsweise Jahresrückblick, Tätigkeits- und Kassenbericht, Ehrungen, doch eben auch die erstmalige Vorstellung des kunterbunten und abwechslungsreichen Jahresprogramms 2023. In diesem Jahr wird der Heimat- und Kulturkreis 40 Jahre alt oder jung, je nach Blickwinkel. Burkhard und Co. sind dabei, sich dezidierter zu überlegen, wie dieses bevorstehende Jubiläum würdig zu feiern ist.

Zu den festen Eckdaten und Events des Huko werden in jedem Fall der Ostermarkt am 25./26. März im Rose-Saal, das Aufstellen des Maibaumes mit musikalischem Rahmenprogramm am 28. April auf dem Rathausvorplatz, der Museumstag mit Kinderattraktionen am 1. Mai, die Kerweeröffnung mit Pascal Seidels Bieranstich und die Teilnahme der Kerweborscht am 14. Oktober auf dem Schulhof der Friedrich-Ebert-Grundschule, die Beerdigung der Kerweschlumpel am 17. Oktober, das Wellfleischessen am 3. November sowie wiederum einer der Höhepunkte schlechthin, der Kunsthandwerkliche Weihnachtsmarkt mit Kinderprogramm am 2. und 3. Dezember zählen. Ergo: Es gibt viel zu tun, der Huko packt’s an.

Mit Engagement, Traditionsbewusstsein und Heimatliebe. jog