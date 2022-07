Der Sport steht beim TSV Oftersheim im Vordergrund

Oftersheim. Der TSV Oftersheim schreibt sich auf die Fahne, ein umfangreiches Angebot im Leistungs-, Gesundheits- und Breitensport zu leisten. Darüber hinaus ist der Verein auch integrativ und sozial unterwegs. Am Sonntag, 17. Juli, 14.30 bis 17 Uhr, wird im Siegwald-Kehder- Haus das TSV-Café einen „Tag der offenen Tür“ veranstalten. „Man kann sich dort infomieren, was ab Herbst von uns angedacht ist. Wir wollen in verschiedenen Kleingruppen zu den Themen Schlaganfall, Demenz und Neurologie anbieten“, sagt Elisabeth Groß, Leiterin des TSV-Gesundheitssports, „der Sport steht bei uns klar im Vordergrund.“

Die genauen Zeitfenster gilt es nun auszuarbeiten. Groß legt wert darauf, dass auch in den Sommerferien Programmpunkte stattfinden und das TSV-Café als Ausweichmöglichkeit für geschlossene Hallen taugt. „Gerade die Reha-Leute bauen sofort ab, wenn sie sechs Wochen lang nichts machen“, so Elisabeth Groß. Am 17. Juli wird es freilich auch für die Gäste Kaffee und Kuchen geben. Intensive Kontaktpflege ist gerade im Gesundheitssport ein wichtiger Faktor.