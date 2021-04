Die Kommune sichert sich das Vorkaufsrecht

Die ersten Schritte auf dem Weg zur Aufwertung der Ortsmitte sind gemacht. „Wir haben mit der Firma Steg ein Gemeindeentwicklungskonzept erarbeitet. Wir haben einen Antrag auf Aufnahme in ein Städtebauförderprogramm beantragt und die Zusage für 1,3 Millionen Euro bekommen“, fasste Bürgermeister Jens Geiß in der jüngsten Gemeinderatssitzung die bisherige Entwicklung in Sachen Ortskernsanierung

...