Eine große Wertschätzung

Oftersheim. Endlich war es mal wieder so weit – und der Sängerbund Liederkranz 1892 konnte nach zwei Jahren Corona-bedingter Verzögerung seine langjährigen aktiven Sänger und fördernden Mitglieder in einem entsprechenden Rahmen bei einem stimmungsvollen Ehrungsabend im Rose-Saal würdigen. Vor dem offiziellen Teil des Abends konnten die Anwesenden sich bei einem Glas Sekt in entspannter Atmosphäre auf den Abend vorbereiten. Der Sektempfang wurde durch leise Hintergrundmusik untermalt, auf Klavier oder Geige, dargeboten von zwei jungen Musikern der Musikschule Schwetzingen.

Eröffnet wurde der offizielle Teil des Abends durch den Sängerbund Liederkranz unter dem neuen Dirigenten Thomas Kästner mit dem passenden Chorlied „Festgesang“ zu festlichen Anlässen: „Musik du heilige Kunst ...“

Thomas Widenka, der Vorsitzende des Sängerbunds Liederkranz, freute sich, zahlreiche Anwesende begrüßen zu können, insbesondere Bürgermeister Jens Geiß unmittelbar vor dem Ende seiner achtjährigen Amtsperiode und Altbürgermeister Siegwald Kehder sowie den Chor „Unisono“ mit dem Dirigenten Rainer Ruhland.

Geiß erinnert an Aristoteles

Jens Geiß, selbst aktiver Instrumentalist und begeisterter Schlagzeuger, hielt als seine letzte Amtshandlung die Laudatio, betonte vor allem die Bedeutung der Musik im Allgemeinen für das menschliche Allgemeinwohl, denn wie schon Aristoteles sagte: „Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu bereiten“. Dies gilt nicht nur für die anderen, sondern auch für jeden selbst und dies trifft besonders für den Chorgesang zu. In diesem Sinne wünschte er allen Anwesenden einen entspannenden Abend und gutes Gelingen.

Die eigentliche Ehrung erfolgte in verschiedenen Blöcken: Sänger und Fördernde mit einer Zugehörigkeit von zehn bis 25 Jahren und Sänger und Fördernde mit einer Vereinszugehörigkeit von über 25 bis zu 70 Jahren, Ehrenmitglieder und Ehrungen des Chorverbandes. Eine lange Liste galt es zu bewältigen.

Zwischen den einzelnen Blöcken unterhielten die beiden Chöre „Unisono“ und Sängerbund Liederkranz die Anwesenden. „Unisono“ wusste mit musikalischen und äußerst unterhaltsamen Beiträgen „Das gibt’s nur einmal“, „ As long as I have music“ und „ When you believe“ sehr zu gefallen und die Zuhörer zu begeistern.

Der Sängerbund Liederkranz ließ „Das Tal in den Bergen“, ein kleines Potpourri aus „Griechischem Wein“, „Liebling, mein Herz lässt dich grüßen“, „Eine Nacht in Monte Carlo“ und „Rot ist der Wein“ zum Abschluss erklingen.

Mit den Zugaben „Wenn der weiße Mond“ und „St. Malo“ verabschiedete sich der Chor von allen Zuschauern und Zuhörern einiger kurzweiliger Stunden.

130 Jahre „jung“

Thomas Widenka bedankte sich als engagierter Vorsitzender des inzwischen 130 Jahre ewig „jungen“ Vereins abschließend bei allen Mitwirkenden und Organisatoren des wirklich gelungenen Abends und lud die Anwesenden zu einem kleinen Imbiss und zu diversen Getränken bei lockeren, ungezwungenen Gesprächsrunden ein. wpr/zg