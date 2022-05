Was über Monate hinweg vorbereitet wurde, steht nun unmittelbar bevor: die Premiere des „HardtRun“. Der neue Volkslauf des TSV Oftersheim, der nach Wunsch der Organisatoren als alljährlich wiederkehrende Veranstaltung Einzug in den Kalender von Freizeit- und Hobbyläufern sowie ambitionierten Sportlern und semiprofessionellen Athleten halten soll, findet am Sonntag, 15. Mai, statt. Bis zum

...