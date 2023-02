Es geht harmonisch zu

Oftersheim. Einen harmonischen Verlauf nahm die Mitgliederversammlung des Sängerbunds Liederkranz. Nach der Begrüßung und dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder dankte Vorsitzender Thomas Widenka dem gesamten Vorstand, dem Vergnügungsauschuss, den Beisitzern , dem „Sängerheim-Wirt“ Winfried Brunner und dem Notenwart Horst Geiß für die geleistete Arbeit im abgelaufenen Jahr.

Corona-bedingt mussten alle Auftritte des Vereins wie auch die Singstunden bis in den Spätsommer abgesagt werden. Die Sänger traf diese Maßnahmen natürlich besonders hart. Um den Kontakt aufrechtzuerhalten, trafen sich die Sänger mehr oder weniger regelmäßig zu einem Umtrunk in einer Gaststätte.

Auch ein neuer Dirigent musste verpflichtet werden – und die Wahl fiel schließlich auf Thomas Kästner, eine Entscheidung, die sich in der Folge als goldrichtig erwies.

Wichtig war schon, dass der Sängerbund Liederkranz in der zweiten Jahreshälfte doch an einigen Aktivitäten teilnehmen konnte, etwa am Kinderferienprogramm, beim Besuch des Technikmuseums in Mannheim sowie beim Herbstausflug nach Bretzfeld. Die Kegler im Sängerbund verbrachten ein paar Tage in der Linkemühle bei Walldürn. Vor allem die Auftritte beim Basar in der „Kurpfalzhalle“ und in der Christuskirche erfreute die Sänger, denn hier konnten sie zeigen, was der neue Dirigent mit ihnen schon einstudiert hatte.

Zum Ende seines Berichtes bedankte sich der Vorsitzende ausdrücklich bei Jürgen Marcinkowski mit einem Kuvert. Obwohl Marcinkowski keine offizielle Funktion bekleidet, steht er immer bei der Organisation des leiblichen Wohls zur Verfügung. Der Überblick des Schriftführers Michaek Amend verdeutlichte nochmals den Einfluss der Pandemie auf die Vereinsaktivitäten. Es folgte der Bericht des Kassenwarts Adolf Kurz mit einem positiven Ausblick auf die Finanzen. Die Kassenrevisoren, Willi Scheel und Rolf Vogt, berichteten von einer sorgfältig, gut geführten Kasse und schlugen die Entlastung des Kassenwartes vor, der zugestimmt wurde.

Moderne und traditionelle Musik

Im Bericht des Dirigenten lag der Schwerpunkt auf der Auswahl der zukünftigen, neuzeitlichen Chormusik unter Beibehaltung des traditionellen Liedgutes in der Hoffnung, jüngere Interessenten anzusprechen. Die Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig. Mit Ausnahme des Vorsitzenden wurden alle anderen Vorstandsmitglieder neu gewählt und stellten sich bis auf den Pressewart Dr. Wolfgang Prox wieder zur Verfügung. Bestätigt und gewählt wurden als Vorstandsmitglieder der Stellvertretende Vorsitzende Paul Werner, Schriftführer Michael Amend, Kassenwart Adolf Kurz und Pressewart Peter Pristl. Zu Kassenrevisoren wurden Horst Geiß und Rolf Vogt gewählt. Rolf Vogt wird zusätzlich den Kassenwart bei der Führung der Mitgliederliste entlasten.

Unter „Sonstiges“ stand die überarbeitete Ehrenordnung zur Diskussion. Mit geringen Veränderungen wurde diese verabschiedet. Auch die Mitwirkung am Sommertagszug, der musikalischen Gestaltung des Totengedenkens, die Zusammensetzung des Musikausschusses sowie die Teilnahme am „Tag des Waldes“ wurde diskutiert. wpr