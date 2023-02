Faschingsparty mit „Who2ladies“ beim „Schmudo“ in Oftersheim

Oftersheim. Der Schmutzige Donnerstag in der Oftersheimer Roland-Seidel-Halle, ehemals Kurpfalzhalle, ist aus der Faschingszeit nicht mehr wegzudenken. Längst gehört die Veranstaltung zum Kultprogramm. Vor allem unter jungen Narren ist die Ü18-Party bekannt und beliebt. Es ist die größte und einzige Faschingsveranstaltung dieser Art in der Umgebung. Sie hat eine Jahrzehnte lange Tradition. Wegen der großen Nachfrage gibt es laut Guido Hillengaß, Ansprechpartner für des Kulturamtes Oftersheim und Mitorganisator der Veranstaltung durch das Vereinskartell, nur einen Kartenvorverkauf.

Vier Vereine aus Oftersheim werden vertreten sein: ASV „Schleie“, der TSV, SG Oftersheim und der Carneval Club Grün-Weiss, der die beliebte Bewertung der besten und schönsten Gruppenkostümen um 23 Uhr übernimmt und prämieren wird. „Es ist immer ein schöner und lustiger Abend“, so Hillengaß. Die Veranstaltung ist Pandemie-bedingt zweimal ausgefallen. Der Veranstalter ist diesmal aber guter Dinge, die Vorbereitungszeit beläuft sich immerhin auf drei Monate.

„Schmudo“ in Oftersheim: Auftritt wie ein Ritterschlag

Beliebt sei die Veranstaltung laut Hillengaß auch wegen des Sicherheitskonzepts. „Es geht immer gesittet zu und ist die vergangenen Jahre gut verlaufen“, resümiert er. Außerdem nennt er die Band „Who2ladies“ als Publikumsmagnet, die bereits 2019 und 2020 dabei war.

Für die „Who2ladies“ war der erste Auftritt bei dem Event wie ein Ritterschlag, wie Martin Weissmann, der für Piano und Vocals verantwortlich ist, berichtet. Davor hatten sie immer auf dem Schmutzigen Donnerstag im „Blauen Loch“ gespielt. Sie reizt besonders die Größe des Auftritts „die volle Halle ist immer ein Highlight“, schwärmt er. „Es war ein wichtiger und toller Schritt, die Veranstaltung zu wechseln. Der Schmudo ist eine tolle Party mit super Stimmung.“

Die Band will der Menge mit Faschings- und Partyschlagern einheizen – mit dem Zusatz, dass sie auch aus ihrem normalen Repertoire Pop, Rock und Schlager spielen werden. Für diese Mischung haben sie laut Weissmann immer positives Feedback bekommen. Auch neue Partysongs werden eingebaut.

„Schmudo“ in Oftersheim: Erstmals mit neuem Sänger

Für die Gruppe bedeutet der „Schmudo“ ein besonderer Auftritt auf großer Bühne mit toller Technik. Um 21 Uhr werden sie anfangen zu spielen, dann geht es auch schon richtig los. Besonders an diesem Auftritt ist, dass er erstmalig in neuer Besetzung stattfinden wird. Wie kürzlich bekannt gegeben, wird Tobias Tobi“ Kief, Kevin Solert der nach Österreich gezogen ist, im Gesang ersetzen. Sonst bleibt die Formation zusätzlich Weissmann und Kief mit Julian Wittig am Schlagzeug, Adrian Laule am Bass und Patrick Weiser an der Gitarre gleich.

Hinter den Kulissen wurden bereits Testauftritte durchgeführt, „Who2ladies“ startet also nicht ungeprobt. „Wir sind uns sehr sicher, dass es genauso gut weitergeht wie bisher“, so Weissmann. Die Band setzt wie in den vergangnen Jahren auf gemeinschaftliche Verkleidung, die jedoch noch geheim ist.