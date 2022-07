Fleißige Arbeitskreise beim Oftersheimer Heimat- und Kulturkreis

Oftersheim. Nicht wie zur gewohnten Zeit im Januar oder Februar, sondern im Juni – nach zwei Jahren Pause – fand unlängst die Jahreshauptversammlung des Heimat- und Kulturkreises statt. Vorsitzender Dieter Burkard hieß die anwesenden Mitglieder herzlich willkommen und begrüßte erfreut Bürgermeister Jens Geiß. Nachdem den verstorbenen Mitgliedern gedacht worden war, berichtete der Vorsitzende über die Tätigkeit der Arbeitskreise. Da die anhaltende Pandemie-Situation den Verein dazu zwang, die jährlich und turnusmäßig stattfindenden Ereignisse abzusagen, waren die Arbeitskreise trotzdem nicht untätig.

„Schulstub“ eingerichtet

So wurden die „Schulstub“ eingerichtet, die Ortsgeschichte umstrukturiert, die Osterkrone durfte endlich wieder aufgestellt werden und die „Kerweborscht“ konnten die Bewohner des Siegwald-Kehder-Hauses und des ASB-Hauses mit ihren Liedern erfreuen. Burkard dankte der Vorstandschaft, den Arbeitskreisen, den Mitgliedern und darüber hinaus der Gemeinde für die geleistete Arbeit.

Rückblickend präsentierte der zweite Vorsitzende Gerhard Frei die letzten zwei Jahre und Wolfgang Deinert, beim „Huko“ für die Fotografie zuständig, zeigte in einer Dia-Show die passenden Bilder.

Den Kassenbericht der letzten beiden Jahre trug Silke Seidemann vor. Kassenprüfer Werner Braun bestätigte der Kassiererin eine einwandfreie Kassenführung. Bürgermeister Jens Geiß nahm die Entlastung der Vorstandschaft „en bloc“ vor. Die Versammlung stimmte einstimmig der Entlastung zu. Weiter lobte der Bürgermeister die sehr gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde, Guido Hillengaß und dem Heimat- und Kulturkreis, besonders das Engagement und den Einsatz des Vorsitzenden Dieter Burkard.

Wenig Änderungen gab es in den darauffolgenden Wahlen: Dieter Burkard, Gerhard Frei und Helmut Spieß, Kassiererin Silke Seidemann, Schriftführerin Kristina Braun, Kassenrevisoren Werner Braun und Rainer Eickmeier wurde das Vertrauen ausgesprochen. Die Leiterinnen und Leiter der Arbeitskreise wurden von der Versammlung in ihren jeweiligen Tätigkeitsfeldern ebenfalls bestätigt: Helmut Spieß (Museum), Yvonne Wierer (Volkskunde und Brauchtum), Wolfgang Deinert (Bild und Dokumentation) sowie Yvonne Jung (Märkte und Ausstellungen). Strukturell ist es so, dass die Arbeitskreisleitungen mit dem engeren Vorstand den erweiterten Vorstand bilden.

Events sollen stattfinden

Für die Jahresvorschau der zweiten Hälfte 2022 stellte der zweite Vorsitzende Helmut Spieß das Jahresprogramm mit einigen Höhepunkten vor. Er dankte allen Helferinnen und Helfern und bat auch um weitere künftige Unterstützung. Alle Events sollen, wengleich unter Vorbehalt, möglichst wie geplant stattfinden. Burkard dankte allen Jubilaren für ihre langjährige Treue und ihr Engagement im Verein.

Anträge wurden keine gestellt. Vorsitzender Dieter Burkard bedankte sich fürs Kommen, beendete die Sitzung und wünschte allen einen guten Nachhauseweg. zg