Förderkreis Wildgehege Oftersheim bereitet sein Familienfest vor

Oftersheim. Die Nächte sind zum Teil noch recht frisch, aber der Sonnenstand ist bereits auf Frühling programmiert und so zieht es die Menschen hinaus in die explosionsartig aufblühende Natur. Überall in den Vorgärten leuchten die Pflanzen in fantastischer Farbenpracht und die Vögel beginnen noch vor dem Morgengrauen mit ihrem Konzert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch im Oftersheimer Schwarzwildgehege ist die Frühlingsstimmung ausgebrochen. Einige Bachen haben in kurzer Abfolge Frischlinge bekommen. Da diese aber noch recht klein sind, ziehen es die fürsorglichen Wildschweinmütter vor, den Nachwuchs noch etwas im Hintergrund zu belassen, damit sie an der Hauptfutterstelle im Gedränge um die besten Leckereien, die der Gehegebetreuer Dieter Fackel und seine Kollegen täglich herbeischaffen, nicht verletzt werden. Gerade jetzt, wenn viele Mäuler zu stopfen sind, ist Fackel sehr froh, dass er auf ein paar sehr zuverlässige Futterlieferanten zugreifen kann.

„Der tut nichts, der fotografiert nur“, scheint die Bache dem kleinen Frischling zuzugrunzen. © Lackner

Es sind mehrere Landwirte im nahen Umfeld, die zum Teil regelmäßig Obst, Gemüse, Salat und auch Heu für die Gehege spenden. Wo die Menschen häufig nach optischen Merkmalen viele Lebensmittel bereits aussortieren, orientieren sich Tiere nach Verfügbarkeit und Nährwert. Aktuell unterstützt die Landwirtsfamilie Mampel, die in den Kurpfalzhöfen ansässig ist und dort einen gut sortierten Hofladen betreibt, die Tiere jede Woche mit einem ganzen Anhänger voller Gemüse, Salat und Kartoffeln.

Mehr zum Thema Familienfest Wildgehege Oftersheim: Über 500 Besucher kommen zum Fest 24 Bilder Mehr erfahren Heuweg Oftersheim: Neuer Zaun für das Schwarzwildgehege 12 Bilder Mehr erfahren Förderverein Oftersheim: Wildgehegefest lockt Besucher in den Wald 21 Bilder Mehr erfahren

Spenden für Tier und Mensch

In der vergangenen Woche fand ein weiterer Ladevorgang des Anhängers statt. Die Bäckerei Utz aus Schwetzingen überlässt den Oftersheimer Wildgehegen zudem regelmäßig trockene Brötchen und Brote und so wird die Speisekarte der beiden Tiergattungen in den Oftersheimer Wildgehegen nicht nur abwechslungsreicher, sondern auch kostengünstiger. Da der Förderkreis Wildgehege im Wesentlichen auf Spenden und die Einnahmen aus den vereinseignen Festen angewiesen ist, um die Gehege zu finanzieren, sind kostenlose Futterzuwendungen ganz besonders willkommen, teilen die Verantwortlichen mit.

Aktuell laufen entsprechend die Vorbereitungen für das „Frühlingserwachen zwischen den Wildgehegen“. Dieses beliebte Familienfest, das am Sonntag, 23. April, um 11 Uhr startet, ist die größte Veranstaltung des Kreises im Laufe eines Kalenderjahres. Der Verein richtet es komplett in Eigenregie aus.

Edith und Dirk Mampel von den Kurpfalzhöfen füllen freudig den Anhänger für die Wildschweine und das Rotwild. © Ralf Lackner

Neben den seit Jahren beliebten und weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannten Wildschweinbratwürsten gibt es verschiedene Kaltgetränke, wissen die Organisatoren zu berichten. Als quasi zweiter Gang ist ein reichhaltiges Kuchenbuffet mit Kaffee zur Verköstigung der Gäste geplant. Hier richtet der Festausschuss des Vereins bereits jetzt die Bitte an seine treuen Unterstützer, am Festtag selbst die hilfreiche Kuchenspende zu überbringen.

Höhepunkt des „Frühlingserwachen“-Familienfestes ist allerdings die Wildschweinfütterung, die für 14.30 Uhr geplant ist. Als weitere Besonderheit des Festes wird die spannende Tombola einmal mehr eine breite Palette an Gewinnen für die Besucher bereithalten.

„Ein Besuch des Oftersheimer Waldes lohnt sich gerade jetzt, im Frühlingsmodus, wo die Natur uns ihre Vielfalt und Schönheit in besonderem Maße erkennen lässt“, heißt es in der Ankündigung des Förderkreises.