Gebete für die Ukraine

Oftersheim/Region. Wut, Trauer, Angst: Diese Emotionen beherrschen seit den vergangenen Tagen die Gefühlswelt vieler Menschen. Um Trost zu spenden und um Frieden zu bitten, laden die Pfarrer Tobias Habicht und Uwe Lüttinger am Samstag, 18 Uhr, in die Christuskirche zum ökumenischen Friedensgebet ein. „Wir sind betroffen von den Berichten und Bildern in der Ukraine“, erklärt Habicht im Gespräch mit unserer Zeitung. Durch das Gustav-Adolf-Werk haben die Geistlichen auch Kontakt zu den Partnerkirche in der Ukraine. „Sie wissen nicht, wie es weitergehen kann“, erklärt er.

Der russische Angriff auf die Ukraine hat unzählige Menschen in die Flucht getrieben, schreibt das Gustav-Adolf-Werk. Es ist noch unklar, wo sie stranden, ob sie sich nur für wenige Tage in Sicherheit bringen müssen oder ob sie ihre Heimat für lange Zeit verloren haben.

Blutvergießen stoppen

Noch am vergangenen Mittwoch hat der Allukrainische Rat der Kirchen und Religionsgemeinschaften an den russischen Präsidenten Wladimir Putin appelliert, das „auflodernde Feuer des Krieges zu stoppen“. In seiner Erklärung betonte der Rat: „Ein Angriffskrieg ist ein großes Verbrechen gegen den Allmächtigen Gott. Um die Leben von ukrainischen und russischen Soldaten sowie ukrainischen Zivilisten zu schützen, müssen Gläubige alles tun, um ein Blutvergießen zu stoppen.“

Die Situation ist momentan sehr unübersichtlich. Mindestens 25 Städte wurden aus der Luft angegriffen und es wurden sowohl militärische Objekte als auch zahlreiche Flughäfen zerstört. Gleichzeitig erfolgte eine Invasion durch Bodentruppen. „Unter den fliehenden Menschen sind auch Mitglieder unserer lutherischen Partnerkirche in der Ukraine, die viele Gemeinden in dem besonders betroffenen Osten der Ukraine hat. Unsere Partnerkirchen und ihre diakonischen Organisationen in den Nachbarländern der Ukraine sind bereit, den Schutzsuchenden Hilfe zu leisten“, schreiben sie abschließend.

