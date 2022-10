Gesucht wird der neue Kürbiskönig

Oftersheim. Schwerstmaloche ist angesagt: Am Sonntag, 9. Oktober, liegen sie nämlich wieder auf der Waage, die beliebten kleinen und großen, rundlichen, orangefarbenen Dinger, die man gerne als Suppe, Brötchen, Auflauf, Stampf oder ähnliches zubereitet: die Kürbisse. Zum 22. Kürbiswettbewerb lädt der hoch motivierte Oftersheimer Gartenbauverein ein. Dabei werden die Pflanzen bewertet, bevor sie auf den Tisch beziehungsweise auf den Basteltisch der Kinder kommen. Denn auch die Kleinen haben bekanntlich ihren Spaß daran. Ausgehöhlt und mit einer Kerze versehen zieren sie manchen Abendtisch.

Ein Kürbiskönig wurde letztmals 2019 gekürt. Man darf also gespannt sein, wer in diesem Jahr die Kürbisregentschaft übernimmt. Der Titelverteidiger oder gar ein Überraschungssieger? Abgabetermin für die Bewerber ist an diesem Sonntag zwischen 11 und 12 Uhr auf der Terrasse des Vereinshauses in der Gartenanlage „Oberer Wald “.

Wer hat schönsten Gemüsekorb?

Erstmals veranstalten die Gartenfreunde auf Anregung ihres Vorstandsmitglieds und Vorsitzenden des Bezirksverbandes Rhein-Neckar-Bergstraße, Hermann Dolezal, einen weiteren Gemüsewettstreit und hoffen dabei auf eine rege Beteiligung der Oftersheimer Kleingärtner.

Prämiert werden hierbei die drei schönsten und originellsten Gemüsekörbe. Wer mitmachen möchte, kann seinen Gemüsekorb bis 12 Uhr den Mitgliedern der Jury auf der Vereinshausterrasse präsentieren.

Für Teilnehmer und Zuschauer wird gratis – und passend zur Thematik – eine von Vorstandsmitglied Marina Braun zubereitete Kürbissuppe angeboten, solange bis der Suppentopf auch tatsächlich leer sein wird. Die Vorstandschaft des ortsansässigen Gartenbauvereins freut sich auf die Prämierung und auf reges Interesse seitens aller Kürbisliebhaber. zg/jog