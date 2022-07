HG feiert eine Woche lang 25. Geburtstag

Oftersheim. Die Jubiläumswoche anlässlich des 25. Geburtstages der HG Oftersheim/ Schwetzingen beginnt. Ab Samstag, 23. Juli, präsentieren sich die Handballer beim Ortsmittefest. Die weibliche Jugend beteiligt sich mit einer Torwand am Kinder- und Jugendtag. Einen Tag später findet am Sonntag, 24. Juli, ab 11 Uhr ein Frühschoppen statt, bei dem Handballgrößen wie Roland Seidel, Karlheinz Urschel und Klaus Braun auf 100 Jahre des Sports blicken.

Am Freitag, 29. Juli, und Samstag, 30. Juli, richtet die HG den Patrick-Lengler-Cup aus. In Erinnerung an den 2011 verstorbenen Handballfreund treffen am Freitag um 18 Uhr in der Karl-Frei-Halle in Oftersheim zunächst die Rhein-Neckar-Löwen II aus der 3. Liga und Zweitligist HSG Konstanz aufeinander, ehe um 20 Uhr die HG gegen den eine Klasse höher spielenden ThSV Eisenach antritt. Das Spiel um Platz drei sowie das Finale finden am Samstag, 30. Juli, um 16 und 19.30 Uhr in der Nordstadthalle statt. Um 18 Uhr treten die HG-Allstars gegen die Patrick-Allstars an.

Hyänensong erstmals zu hören

Der Siegerehrung schließt sich die große Geburtstagsparty für die ganze Bevölkerung an: Die „HG-Band & Friends“ soll dann für Stimmung sorgen. Ein besonderer Höhepunkt ist später die geplante Uraufführung des HG-Hyänensongs.

Die HG-Damen beschließen am Sonntag, 31. Juli, in der Nordstadthalle mit einer Partie gegen die TSG Haßloch das Wochenende. zg