Highlight Imax-Kino

Oftersheim. Die Gemeinde und das Jugendzentrum boten einen attraktiven Ausflug in den Faschingsferien an. Diesmal war das Technik Museum Speyer für 20 Teilnehmer an der Reihe. Los ging’s morgens am Bahnhof, per Zug und Bus fuhr man in einer Stunde nach Speyer. Am Trip nahmen Kinder und Jugendliche ab acht Jahren teil. Es bildeten sich drei getrennte Besuchsgruppen heraus. Diese Gruppen strömten sofort aus, denn der Rest des Besuchs bestand aus Ausprobieren, Staunen, Schmieröl schnüffeln und Vespern. Als Höhepunkt durfte jede Gruppe eine Imax-Filmvorstellung besuchen. Daher war es nie langweilig, denn auch im Freigelände gab es viel zu sehen. Um 17 Uhr kam die S-Bahn wieder in Oftersheim an. zg

