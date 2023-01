„Der Halter oder Führer eines Hundes hat dafür zu sorgen, dass dieser seine Notdurft nicht auf Gehwegen sowie in Grün- und Erholungsanlagen verrichtet. Dennoch dort abgelegter Hundekot ist unverzüglich von diesem zu beseitigen“, heißt es in Paragraf 12 der Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten. Die Realität in Oftersheim sieht jedoch häufig anders aus.

Hundekot auf

...