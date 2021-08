Wenn an einem Samstagnachmittag mehrere hundert Menschen feiernd und tanzend durch die Gemeinde ziehen, kann man sich durchaus mal fragen, was es damit auf sich hat. Am Samstag in Oftersheim lautete die Antwort darauf: Dorfpride.

Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung, die seit 2020 den Geist des Christopher Street Day (siehe Infobox) auch abseits großer Städte verbreiten soll. Der

...