Oftersheim. Die katholische Pfarrgemeinde St. Kilian richtet am Samstag, 8. Oktober, den Basar 2022 in der Roland-Seidel-Halle (ehemals Kurpfalzhalle) aus. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, ab 17 Uhr ein umfangreiches Speisenangebot. Um 19 Uhr eröffnet der Gospelchor „Da Capo“ das Abendprogramm. Höhepunkt des Tages ist der Auftritt der beiden Musikkaberettisten „Duo Camillo“ (20 Uhr). Martin Schultheiß und Fabian Vogt aus Frankfurt präsentieren ihr Jubiläumsprogramm „Im Himmel ist ’ne Party“ mit Gassenhauern, neuen Gags und der ungezähmten Lust am Improvisieren. Der Eintritt ist frei. Es wird aber eine Spendenbox für die Sanierung des Pfarrhauses aufgestellt. jog

