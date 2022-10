Kartoffelfest: Von der Herbstsonne verwöhnt

Oftersheim. Bis zum Sonntag war vom goldenen Herbst keine Spur zu sehen, sodass die Verantwortlichen vom Musikverein und die dreizehn Helfer beim Zubereiten der Kartoffelsuppe für das „Ofdascha Kartoffelfeschd“ ziemlich bang auf die Wetterapp schauten und sich fragten, ob die Vorhersage für Montag auch wirklich zutrifft. Denn rund 40 Kilogramm Kartoffeln und zirka fünf Kilogramm Lauch, Zwiebeln, Sellerie und Petersilie ergaben schon eine Menge „Kartoffelsupp“, die erstmal an die Frau oder an den Mann gebracht werden will.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch am Tag der deutschen Einheit sah man schon früh strahlenden Sonnenschein und die Helfer, die nach und nach an der Grillhütte eintrafen, zeigten alle ein zuversichtliches Lächeln. Schnell waren die Stände hergerichtet und die Suppe erwärmt, als um 11 Uhr bereits die ersten Gäste eintrafen. Die angebotenen Dampfnudeln mit Vanillesoße und die Suppe mit und ohne Würstchen waren der Renner, ebenso die Folienkartoffel mit Kräuterquark. Schnell nahm die Menge an „Kartoffelsupp“ ab. Die von den Mitgliedern gestifteten Kuchen und die von der Jugend angebotenen Crêpes sorgten dafür, dass viele Besucher an der Grillhütte sitzen blieben und mit einer Tasse Kaffee die dargebotene Musik aus klassischen und modernen Melodien unter dem Dirigenten Andreas Schnell in der warmen Sonne genossen.

Am späten Nachmittag sah man nur noch zufriedene Gesichter. Der Dank geht an die vielen freiwilligen Helfer und Musiker für ihren Einsatz. Auch beim Auf- und Abbau packten viele mit an, allen voran Geschäftsführer und Kapellensprecher Helmut Klee, der viele Fahrten unternehmen musste, um die Ausrüstung zu transportieren. Natürlich dankt der Musikverein besonders seinen Gästen – das erste Kartoffelfest nach zwei Jahren Zwangspause war wieder ein voller Erfolg. zg