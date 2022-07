Kita Fohlenweide in Oftersheim feiert "30 plus zwei"

Der süßliche Duft von Popcorn liegt in der Luft, ein großes buntes Zelt glänzt im Sonnenschein – man könnte meinen, man sei im Zirkus gelandet. Es ist aber der Tag der offenen Tür in der Kindertagesstätte Fohlenweide in Oftersheim. Die Kinder rennen fröhlich durch die Menge und die Erwachsenen haben sich um Kita-Leiterin Sabine Hillengaß versammelt, die gerade ihre Eröffnungsrede

...